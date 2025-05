Polícia marca reconstituição do crime em clínica onde PM matou esposa

A Polícia Civil fará, na próxima quinta-feira (22/5), a reconstituição do crime em que o Sargento Samir Carvalho invadiu uma clínica dermatológica e matou a esposa Amanda Carvalho a tiros, no bairro Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo.

Segundo a última atualização da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Samir teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça e permanece detido no presídio militar Romão Gomes, na capital paulista. O sargento foi preso em flagrante logo após o delito. Ele foi afastado da Polícia Militar (PM) posteriormente.

Invasão da clínica

Segundo o boletim de ocorrência obtido pelo Metrópoles, a mulher chegou na clínica dermatológica acompanhada da filha, de 10 anos, “aparentando um comportamento calmo”. O marido chegou na sequência.

Tudo parecia normal, até o momento em que Amanda foi à recepcionista, junto com a filha, e contou estar recebendo ameaças do marido, que estava armado.

Neste momento, a vítima correu para dentro do consultório de um médico da clínica e a funcionária chamou a polícia. Enquanto isso, o dermatologista trancou o consultório e colocou cadeiras na porta para impedir a entrada de Samir.

Posteriormente, já com a polícia no local, Samir entrou na sala e disparou pelo menos 10 vezes contra a esposa. A filha do casal, de 10 anos, também foi atingida duas vezes, mas sobreviveu. Amanda morreu no local e além das marcas de tiro, ainda apresentou ferimentos causados por faca.

Atuação da polícia

Após o acionamento da Polícia Militar (PM) feito pela recepcionista, dois agentes foram ao local, antes mesmo do crime acontecer.

Na clínica, os dois PMs encontraram o sargento do lado de fora da clínica, enquanto a mulher e a filha estavam trancadas dentro do consultório.

Depois de uma pré-averiguação, os agentes concluíram que Samir Carvalho estava desarmado, após ele ter levantado a blusa que usava. Com isso, os PMs pediram para o médico abrir a porta.

No momento em que o consultório foi aberto, o sargento pegou a arma que estava numa sala vizinha e disparou pelo menos 10 vezes.

Os policiais já estavam deixando o local quando ouviram os disparos. Eles voltaram e encontraram Samir no local do crime e Amanda morta. Ele foi preso em flagrante.

Ambos os policiais envolvidos na ocorrência estão sendo investigados por um inquérito policial militar que irá apurar “rigorosamente” o ocorrido.

Quem era Amanda?

Amanda Fernandes Carvalho tinha 42 anos quando foi morta pelo marido, com o qual tinha dois filhos, sendo um deles a menina de 10 anos também atingida por dois disparos. Ela também tinha um filho de 17 anos, fruto de outro casamento.

Ela tinha uma vida bem pública nas redes sociais e fazia questão de mostrar em um dos perfis que era casada com Samir e mãe de três filhos, os definindo como os “motivos de viver”.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8 Amanda foi morta pela marido sargento da Polícia Militar na tarde da última quarta-feira Reprodução/ Redes Sociais 2 de 8 Amanda dizia em suas redes sociais que sua família era o motivo de viver Reprodução/ Redes Sociais 3 de 8 A empresária era bastante ativa nas redes sociais e postava fotos de viagens e conquistas dos filhos Reprodução/ Redes Sociais 4 de 8 Amanda deixou três filhos Reprodução/ Redes Sociais 5 de 8 Amanda jogava no time de vôlei da empresa em que trabalhava Reprodução/ Redes Sociais 6 de 8 Amanda postava bastante registros da família nas redes sociais Reprodução/ Redes Sociais 7 de 8 Em nota, o time de vôlei em que Amanda jogava lamentou a morte da atleta Reprodução/ Redes Sociais 8 de 8 Amanda dizia que sua paixão era o vôlei e criou uma equipe mista na empresa em que era sócia Reprodução/ Redes Sociais

Amanda era sócia de uma empresa de logística com sede na cidade de Santos, mas já atuou no ramo da publicidade. Ela chegou até a participar de um vídeo comercial de uma marca de cerveja.

Além disso, era apaixonado em vôlei e inclusive fundou o time misto da empresa em que trabalha, que competia em torneios da modalidade na região.