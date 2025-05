Polícia Militar encontra drogas durante patrulhamento, em Cruzeiro do Sul

Durante patrulhamento de rotina na tarde desta segunda-feira, uma equipe da ROTAM, do 6º Batalhão da Polícia Militar, apreendeu entorpecentes e dinheiro em uma área conhecida por intenso tráfico de drogas no bairro COHAB, em Cruzeiro do Sul.

A ação ocorreu na Rua Yaco, nas proximidades do posto de saúde Nestor Soares de Vasconcelos. Os policiais avistaram um grupo de homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da equipe, os indivíduos fugiram pela escadaria da região e, apesar das buscas realizadas, não foram localizados.

Durante a varredura no entorno, os agentes encontraram uma bolsa tiracolo escondida sob entulhos. Dentro dela havia 214 invólucros de substância análoga à cocaína, 10 invólucros de maconha e R$ 705,00 em dinheiro trocado, indícios claros de comercialização de drogas.

Segundo a PM, o local já é conhecido como ponto de venda de entorpecentes e seria frequentado por membros de uma facção criminosa. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.