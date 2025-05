Polícia prende dezenas de pessoas em Paris durante festa do título do PSG

A polícia da França fez dezenas de prisões em Paris durante o jogo e a festa do título da Champions League do Paris Saint-Germain (PSG) neste sábado (31), segundo um porta-voz.

Ainda segundo as autoridades, as forças de segurança usaram gás lacrimogêneo e spray de pimenta para manter a ordem na Champs-Élysées.

Além disso, um carro foi incendiado perto do Parc des Princes, o estádio do PSG.

O ministro do Interior da França, Bruno Retailleu, afirmou que os “verdadeiros fãs do PSG estão animados com o desempenho magnífico do time”, pontuando que “bárbaros” saíram às ruas para cometer crimes e provocar a polícia.

“Pedi às forças de segurança interna que reagissem vigorosamente a esses abusos”, adicionou o ministro no X.

“É insuportável que não seja possível festejar sem temer a selvageria de uma minoria de bandidos que não respeita nada”, concluiu.

Cerca de 5.400 policiais foram mobilizados por toda a cidade para as comemorações pós-jogo.

PSG conquista a Champions pela primeira vez

O PSG atropelou a Inter de Milão para conquistar a Champions League pela primeira vez neste sábado (31). O time comandado pelo técnico Luis Enrique venceu a final por 5 a 0.

Essa é a maior goleada em uma final na história da Champions. Hakimi, Doué, duas vezes, Kvaratskhelia e Mayulu decretaram a goleada francesa.

O confronto aconteceu em Munique, na Alemanha. Milhares de torcedores de ambos os clubes viajaram para assistir à final.

Após o título, as ruas de Paris foram tomadas pelos apoiadores do PSG, em uma festa que deve continuar pela noite. Um esquema especial de segurança foi montado pelas autoridades.