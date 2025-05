Polícia prende homem acusado de comercializar drogas e munições em apartamento de Rio Branco

Paulo Ricardo Bezerra Veronezi, de 32 anos, foi preso, na noite desta quinta-feira (29), acusado de tráfico de drogas e comercialização de munições de uso restrito. A prisão ocorreu dentro de um apartamento localizado no bairro Eldorado, em Rio Branco.

A ação foi realizada por policiais militares da Companhia de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), vinculada ao Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre.

De acordo com a guarnição, durante patrulhamento de rotina, os policiais foram abordados por moradores da região que denunciaram que um homem estaria comercializando entorpecentes e munições de arma de fogo.

Com base nas informações, os militares se dirigiram ao endereço indicado e abordaram Paulo Ricardo. Os policiais informaram ao suspeito sobre a denúncia, e ele autorizou a entrada da guarnição em seu apartamento.

Durante a busca, foram encontradas 15 munições calibre 380, 22 munições calibre 38, 10 munições calibre .40, 20 munições calibre 32, além de 148 gramas de maconha, 44 gramas de cocaína e um simulacro de pistola.

Diante dos fatos, Paulo Ricardo — que já possui passagem pela polícia — recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas, munições e o simulacro, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.