Polícia prende vereador suspeito de tentativa de estupro de vulnerável no interior do Acre

Nesta quinta-feira (22), o vereador Vanderley Sabino Fortunato, conhecido como Pequeno Fortunato (PP), foi preso em flagrante no município de Manoel Urbano, interior do Acre, suspeito de cometer suposto estupro de vulnerável contra uma adolescente. A prisão foi efetuada por agentes da Polícia Civil na oficina de motocicletas de propriedade do parlamentar.

A ação teve início após a vítima, uma adolescente identificada apenas pelas iniciais V.B., comparecer à delegacia local em estado de desespero para relatar o ocorrido. Diante do depoimento e dos indícios coletados, o delegado responsável determinou a prisão imediata de Fortunato.

Natural de Boca do Acre (AM), o vereador cumpre atualmente mandato na Câmara Municipal de Manoel Urbano. A identidade da vítima está sendo mantida em sigilo, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Até o momento, o Poder Legislativo municipal não se manifestou oficialmente sobre o caso. A prisão do parlamentar teve grande repercussão na cidade, que possui pouco mais de 9 mil habitantes.

A Polícia Civil segue com as investigações e o vereador deve passar por audiência de custódia nas próximas horas. Novas atualizações devem ser divulgadas conforme o avanço das apurações.