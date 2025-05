Popload anuncia horários dos shows de Norah Jones, St. Vincent, Samuel Rosa e mais

O Poapload Festival 2025, que acontecerá em 31 de maio no Parque Ibirapuera, em São Paulo, anunciou os horários dos tão aguardados shows do line-up confirmado. O evento contará com apresentações de Norah Jones, ST. Vincent, Terno Rei com Samuel Rosa e mais.

Os ingressos seguem a venda no site da Tickets For Fun, com público estimado em até 15 mil pessoas.

Horário dos shows | Popload Festival 2025 | 31 de maio