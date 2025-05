População de Sena Madureira se reúne no estádio Marreirão para amistoso com Léo Moura

Desde as primeiras horas da tarde desta quarta-feira (22), a movimentação já é intensa nos arredores do Estádio José Marreiro Filho, o Marreirão, em Sena Madureira. A população começou a chegar cedo para garantir um bom lugar e participar do evento “Amistoso Entre Amigos”, que conta com a presença confirmada do ex-lateral-direito do Flamengo, Léo Moura.

A expectativa tomou conta da cidade nos últimos dias, e agora já se concretiza com filas na entrada do estádio, torcedores uniformizados e um clima de festa no ar. O jogo reúne dois times formados por “Amigos do Alan e Jairo” contra os “Amigos do Gerlen e Elvis”, prometendo momentos de descontração, futebol e solidariedade.

O evento tem início marcado para as 17h e a entrada é garantida mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os participantes ainda concorrem a camisas autografadas por jogadores que fizeram história no Flamengo.

A ação é promovida pelo Instituto Léo Moura, com apoio do senador Alan Rick, Instituto Maria Matos, Prefeitura de Sena Madureira e do vereador Jairo Cassiano.

A torcida rubro-negra da cidade comparece em peso, e o clima é de confraternização e apoio a uma boa causa. O Marreirão deve receber um dos maiores públicos dos últimos anos para um evento esportivo na cidade.