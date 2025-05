Por Lula, líder do governo pode ir para o sacrifício em 2026

Mirando a reeleição do presidente Lula, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), pode abrir mão de tentar se reeleger senador nas eleições de 2026.

Segundo aliados de Wagner, o petista pode ficar de fora da chapa majoritária na Bahia em troca de garantir o apoio do PSD de Gilberto Kassab à reeleição de Lula.

Hoje, uma ala do PT defende uma chapa “puro sangue” na Bahia, com o governador Jerôminio Rodrigues candidato à reeleição e Wagner e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao Senado.

A formação, porém, excluiria o atual senador Angelo Coronel, do PSD, da chapa. Caso seja excluído, o senador ameaça trabalhar para que seu partido apoie um adversário de Lula.

É nesse cenário que entraria a desistência de Wagner. Para garantir o da legenda de Kassab a Lula, o líder do governo sacrificaria a própria reeleição para dar a vaga a Coronel.

Aliados do líder do governo nega

Aliados de Jaques Wagner negam que ele vá abrir mão da candidatura. Na sexta-feira (23/5), o próprio senador disse que ainda há indefinição sobre o seu futuro.