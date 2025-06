Post romântico de Boca Rosa e Diego Cruz confirma lance entre os dois

Parece que Bianca Andrade — a Boca Rosa — está em um novo relacionamento, agora com Diego Cruz. Foi o que deixou a entender uma publicação do influencer no Instagram, na tarde deste sábado (31/5).

“Ela gosta de torrada com morango e mel no café da manhã, ela imita a Alcione em qualquer karaokê, ela tem um senso de humor absurdo, ela é uma mãe incrível e extremamente presente mesmo com a rotina louca, ela é generosa”, escreveu Cruz na legenda da publicação, que conta com um carrossel de fotos dos dois juntos, inclusive em momentos mais intimistas.

“Não importa o tamanho do voo, ela também nunca perde a simplicidade nem a consciência de onde veio. Ela me inspira, todos os dias, e te falar: ela tem sido a melhor consequência das minhas escolhas. De quebra, ainda é uma gata”, completou o ator.

Diego, que atuou em novelas como Quanto Mais Vida, Melhor! e Elas por Elas está solteiro desde o fim do relacionamento de sete anos com Marina Wilson. Já Bianca está sem um relacionamento assumido desde agosto do ano passado, quando terminou com o modelo italiano Luca Daffrè.

Desde o início deste mês, fãs já suspeitavam que algo estava rolando entre Bianca e Diego. Com a publicação do ator, parece não haver mais mistérios.