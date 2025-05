Pouca gente sabe, mas este tempero no feijão pode fortalecer sua saúde

Você já pensou em adicionar um tempero especial ao seu feijão do dia a dia? Esse simples hábito pode trazer benefícios importantes para a sua saúde, como melhora da digestão, fortalecimento do sistema imunológico e até prevenção de doenças crônicas. Quem explica é a nutricionista Ingrid Ulhoa, que recomenda o uso da cúrcuma — também conhecida como açafrão-da-terra — no preparo do feijão.

Leia também

“O feijão já é um alimento muito nutritivo, rico em proteínas vegetais, fibras, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Ele fornece energia, promove saciedade e é ótimo para o funcionamento do intestino”, explica Ingrid. “Quando combinamos com a cúrcuma, esse prato tão tradicional se transforma em um verdadeiro aliado da saúde.”

A curcumina é um cofator de transcrição importante para a produção das enzimas envolvidas no processo de detoxificação

A cúrcuma é uma raiz de coloração amarelo-alaranjada, bastante usada na culinária indiana e, mais recentemente, nas cozinhas brasileiras. O segredo está em seu principal composto ativo: a curcumina, uma substância com ação anti-inflamatória, antioxidante, digestiva e imunomoduladora, ou seja, que ajuda a equilibrar o sistema imunológico.

Segundo Ingrid, incluir cúrcuma no feijão é uma forma fácil e econômica de aproveitar esses benefícios no dia a dia. “Ela contribui para reduzir processos inflamatórios no corpo, melhora a digestão e pode até ajudar na prevenção de doenças como diabetes, obesidade e problemas cardiovasculares.”

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O tradicional feijão ajuda a manter os níveis de insulina estáveis, favorecendo o ambiente anabólico no corpo

Getty Images 2 de 4

Feijão ajuda a ganhar massa muscular quando aliado ao treino

Getty Images 3 de 4

Cozinhar o feijão sem deixá-lo de molho não é um processo indicado

Getty Images 4 de 4

O feijão é rico em fibras e em determinados tipos de carboidratos não digeríveis pelo trato gastrointestinal humano

Getty Images

Como incluir o tempero no preparo do feijão?

A sugestão da nutricionista é simples e prática. Veja o passo a passo:

Ingredientes

1 xícara de feijão (carioca, preto, branco ou outro de sua preferência)

Água para cozinhar

1 colher de sopa de azeite ou óleo

Alho e cebola picados

Sal a gosto

1/2 colher de chá de cúrcuma

Opcional: folha de louro, cominho ou pimenta-do-reino

Modo de preparo

Deixe o feijão de molho por pelo menos 8 horas. Isso reduz os antinutrientes e melhora a digestibilidade. Descarte a água do molho e cozinhe o feijão em nova água até que fique macio. Em outra panela, refogue o alho e a cebola no azeite. Aqui é o momento de adicionar a cúrcuma: refogar o tempero ajuda a liberar seus compostos ativos. Misture o feijão cozido ao refogado, ajuste o sal e deixe apurar por alguns minutos.

“O ideal é adicionar a cúrcuma durante o refogado, junto com os temperos. Assim, ela libera melhor seus princípios ativos e realça o sabor do prato”, orienta a nutricionista.