Pouso Sonoro: Acreanos lançam projeto que une música eletrônica, gastronomia e turismo em paisagens deslumbrantes

Um DJ ao ar livre, trilha sonora envolvente, drinks preparados na hora e uma paisagem de tirar o fôlego ao pôr do sol. Essa é a proposta do Pouso Sonoro, projeto idealizado pelo criador de conteúdo Geh Alencar e seu parceiro Henrique, que estreou oficialmente com um vídeo gravado na Fazenda 3 Meninas, em Xapuri (AC).

Mais que uma simples apresentação musical, o Pouso Sonoro se propõe a ser uma experiência sensorial completa, unindo música eletrônica, gastronomia e turismo em uma produção audiovisual inédita. O episódio de estreia já está disponível no YouTube e marca o início de uma série de vivências que prometem explorar a arte e a beleza do Acre — e, em breve, de outros estados e países.

A cada episódio, o público é convidado a acompanhar o casal por cenários naturais, enquanto curte sets musicais exclusivos e receitas preparadas no local. “Queremos que as pessoas sintam. Que ouçam, vejam, provem. Que viajem com a gente”, explica Geh Alencar.

A iniciativa é também uma forma de mostrar que o Acre está no mapa da criatividade e do afeto, misturando sabores, sons e emoções de forma autêntica e inovadora. Com o Pouso Sonoro, o casal pretende dar voz a uma nova cena artística que nasce com o som do vento, o cheiro da terra e o calor do pôr do sol.