A desistência de Gretchen e Esdras de Souza do Power Couple ainda está rendendo. Após dar entrevistas e contar o valor que terá que pagar à Record, a eterna Rainha do Bumbum usou o Instagram, no sábado (24/5), para dar mais detalhes do motivo que a levaram a deixar o reality de casais.

“Boa tarde mores. Agora, sim, falando o por que de tudo. Amo vocês, os que me amam e os que me odeiam. . Gente que é do mal e não sabem nada que aconteceu lá dentro, não poderão comentar. Aqui não há espaço pra isso. ”, escreveu ela na legenda.

No vídeo, a cantora explicou: “Nunca tive problema com crises de ansiedade, nunca tomei remédios e nunca precisei de nenhuma ajuda psicológica. Mas estava desenvolvendo crises no programa”, afirmou, antes de completar:

“Eu não podia explicar para o meu marido que eu estava passando mal, porque ele já tem problema de ansiedade. Vocês vão poder puxar lá no programa, que minhas mãos começaram a entortar, os dedos começaram a travar e eu estava à beira de ter um AVC”, disparou.

Power Couple: “À beira de um AVC”, revela Gretchen sobre desistência

Gretchen e Esdras de Souza eram participantes do Power Couple 7

Gretchen e Esdras desistem do Power Couple

Gretchen e Esdras de Souza desistiram do reality de casais

Gretchen e Esdras de Souza gravam juntos para as redes sociais

Gretchen e Esdras de Souza

Gretchen e Esdras de Souza

“Anitta, Iza, todas vieram depois dela”, afirma marido de Gretchen

Atualmente, Gretchen é casada com Esdras de Souza

Reação dentro da casa

Ainda na publicação, Gretchen recordou alguns momentos difíceis que passou dentro da casa: “Eu não disse para a produção, não disse para o meu marido, não disse para as pessoas da casa e não disse para vocês, mas estou contando agora”, afirmou.

Ela ainda pontuou: “Procurem um dos vídeos em que eu estou fazendo comida, vou pegar a panela e largo porque meus dedos travaram. Eu estava na frente de uma câmera. Não podia comprometer o jogo do meu marido, o jogo dos outros participantes, por conta da tensão que eu estava vivendo”, analisou.

Logo depois, ela opinou como seria se tivesse continuado no programa: “O que importa é a minha vida aqui fora. O jogo que acontece lá dentro é apenas jogo. A vida verdadeira é aqui. E daqui a três meses eu ia sair e sabe-se lá o que teria acontecido comigo psicologicamente. Eu não queria correr esse risco porque quero chegar numa idade mais velha ainda do que eu estou, com saúde”, observou.

