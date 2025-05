Power Couple: Gretchen revela valor da multa que pagará por desistir

Gretchen vai ter que pagar uma multa para a Record, além de devolver o cachê, após ela e o marido, Esdras de Souza, desistirem do Power Couple, na última quinta-feira (22/5). A cantora deu uma entrevista recente e revelou o valor que terá que desembolsar para compensar a emissora.

“Foi avisado, na hora que nós fomos ali para aquele depoimento final, foi avisado que nós teríamos essa indenização, que nós teríamos uma indenização, que nós teríamos que pagar a multa e foi uma escolha nossa”, afirmou, em conversa com o jornalista Chico Barney, do UOL.

Leia também

Revelação do valor

Ainda no bate-papo, a Rainha do Bumbum declarou que sua saúde física e mental não tem preço, e revelou que o montante pode ultrapassar a cifra de R$ 180 mil, que é referente à devolução do cachê e o combinado no contrato em caso de abandono do jogo.

Questionada se realmente teria que compensar a empresa, ela confirmou: “Sim, com certeza [vou ter que pagar]. Meu advogado está em contato com o jurídico da Record para fazer o ressarcimento. É o valor do cachê e mais a indenização. Disso [R$ 180 mil] para mais”, apontou.

Balanço da participação

Logo depois, Gretchen falou sobre o tratamento que a Record tem com os participantes: “O cuidado que eles têm com a gente, a fartura de comida, o atendimento médico e psicológico. A Record dá todo o suporte que uma pessoa precisa pra um reality”, garantiu.

Em seguida, a cantora falou das vantagens de ter estado no Power Couple e abandonado a competição: “Se a gente não passa a experiência, a gente não sabe. E eu sou uma pessoa, ele também, que a gente vive cada minuto da nossa vida”, pontuou, antes de completar:

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Gretchen e Esdras de Souza eram participantes do Power Couple 7

2 de 7

Gretchen e Esdras desistem do Power Couple

Record/Reprodução 3 de 7

Gretchen e Esdras de Souza gravam juntos para as redes sociais

Instagram/Reprodução 4 de 7

Gretchen e Esdras de Souza

Instagram/Reprodução 5 de 7

Gretchen e Esdras de Souza

Instagram/Reprodução 6 de 7

“Anitta, Iza, todas vieram depois dela”, afirma marido de Gretchen

Instagram/Reprodução 7 de 7

Atualmente, Gretchen é casada com Esdras de Souza

Instagram/Reprodução

​”Como eu disse, a gente não sabe quanto tempo ainda tem por aqui. Então, que seja vivido da melhor forma possível, com toda intensidade. Porque o dia que eu morrer, no meu túmulo vai estar escrito assim ‘essa aqui viveu’”, brincou.

Veja a entrevista completa