power-couple:-veja-o-que-gretchen-e-esdras-falaram-em-depoimento-ao-desistir-do-reality

Durante a edição do Power Couple Brasil 7, exibida na noite de sexta-feira (23/5), a Record mostrou o momento em que Gretchen e Esdras deram seu último depoimento antes de oficializar a desistência do programa, no início da madrugada passada.

Gretchen confirmou que o resultado da 4ª DR foi o estopim para a decisão do casal. “Nós desistimos pelo resultado da DR.” Na ocasião, Francine e Júnior foram eliminados, enquanto Carol e Radamés e Silvia e André — casais com quem Gretchen tinha inimizade no programa— retornaram ao jogo, o que, de fato, abalou emocionalmente o casal.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Esdras de Souza e Gretchen – Foto: Reprodução/PlayPlus Gretchen e Esdras Reprodução: Record Gretchen no Power Couple 7 Reprodução: Record / Playplus Gretchen e Esdras Foto/Divulgação Gretchen no Power Couple Voltar

Próximo

Ela destacou que a decisão não foi tomada de forma impulsiva, já que o assunto vinha sendo discutido há algum tempo. “Não é de agora. Estávamos pensando em desistir desde o embate com a Talira. Em primeiro lugar, está a saúde mental do meu marido e a minha”, declarou.

Esdras também comentou sobre a saída. “Foi muito bom, foi perfeito, mas infelizmente não combina com a gente. A gente chegou no nosso limite, no limite do limite.”

Com essa desistência, Gretchen acumula sua segunda saída de um reality show da Record. A primeira ocorreu em A Fazenda, na 5ª temporada, em 2012. Na época, ela deixou o confinamento após receber um presente da família, que interpretou como um sinal de que algo estava errado com seu filho Gabriel, que havia se mudado para os Estados Unidos.