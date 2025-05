O novo treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, pode anunciar o retorno de dois jogadores que perderam espaço nas últimas convocações. Em sua primeira convocação, o italiano pode anunciar as voltas do volante Casemiro, do Manchester United, e de Richarlison, atacante do Tottenham.

Os dois estão na pré-lista de convocados para os compromissos contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Casemiro chegou a ser convocado por Dorival em sua primeira lista, mas acabou cortado por lesão e não foi mais lembrado pelo ex-técnico. Algo semelhante ocorreu com Richarlison, chamado para os amistosos contra Espanha e Inglaterra, mas sem sequer entrar no campo. Ancelotti irá divulgar a lista oficial de convocados no dia 26 de maio. O italiano já trabalhou com os dois jogadores. Ele comandou o volante brasileiro em suas duas passagens pelo Real Madrid. Juntos, conquistaram dois títulos de Champions League. Já a relação com o atacante surgiu durante a passagem de Ancelotti no comando do Everton. Primeiros compromissos de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira Equador x Brasil – 5/6 – 20h – Estádio Monumental Isidro Romero Carbo

Brasil x Paraguai – 10/6 – 21h45 – Neo Química Arena