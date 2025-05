Pré-treino para quem tem diabetes: expert revela as melhores opções

Para quem tem diabetes, a escolha dos alimentos antes de treinar é mais do que uma questão de desempenho: é também um cuidado com a saúde. A nutricionista Juliana Andrade, colunista do Metrópoles, explica que o pré-treino ideal deve oferecer energia de forma equilibrada, sem provocar picos ou quedas bruscas na glicemia.

Leia também

“Pessoas diabéticas devem priorizar alimentos que forneçam energia de forma estável ao longo do dia”, afirma. Segundo ela, a combinação mais recomendada é entre carboidratos de baixo a médio índice glicêmico — como frutas, aveia, pão integral ou batata-doce — e uma fonte de proteína leve, como ovos cozidos, frango desfiado ou iogurte natural.

Essa união de nutrientes ajuda a manter os níveis de glicose controlados durante a atividade física, além de garantir mais disposição e prevenir episódios de hipoglicemia, especialmente em quem faz uso de insulina ou medicamentos que estimulam sua liberação.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Diabetes é uma doença crônica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue

Getty Images 2 de 6

Diabetes tipo 1: o organismo perde a capacidade de metabolizar a glicose

Getty Images 3 de 6

Diabetes tipo 2: o organismo se torna resistente à insulina

Getty Images 4 de 6

Alimentação saudável é crucial para evitar diabetes

Getty Images 5 de 6

Um pico de glicemia é uma elevação dos níveis de açúcar no sangue que está fora da faixa considerada saudável

Getty Images 6 de 6

Evitar picos de glicose é importante para prevenir problemas de saúde, como diabetes tipo 2 e doenças cardíacas

Getty Images

Carboidratos são fundamentais antes do exercício, mas precisam ser escolhidos com cuidado. “Os complexos ou de índice glicêmico moderado são os mais indicados porque liberam energia de forma mais estável”, explica Juliana.

Cuscuz

Já alimentos ricos em açúcar simples, ultraprocessados e com alto teor de gordura devem ser evitados, pois podem causar desequilíbrios glicêmicos e dificultar a digestão.

Entre as combinações mais seguras e eficazes para o pré-treino, Juliana recomenda:

Iogurte natural com frutas e aveia

Cuscuz com ovo

Banana com canela e proteína em pó

Batata-doce com frango desfiado

Se o treino acontece pela manhã, essas opções podem compor um café da manhã leve e funcional. Já no caso de treinos após o almoço, o ideal é aguardar de 1h30 a 2h após a refeição, optando por pratos equilibrados com arroz integral, legumes e proteínas magras, sem exagerar nas quantidades.

“O pré-treino é um momento estratégico. Escolher bem o que comer é uma forma de proteger o corpo e garantir melhor desempenho durante os exercícios”, emenda a nutricionista.

Conheça vacinas essenciais para pessoas com diabetes

Pacientes com diabetes mellitus estão entre os grupos mais suscetíveis a infecções graves. A resistência à insulina e os altos níveis de glicose no sangue acabam reduzindo a resposta imunológica do organismo. Isso ocorre porque as células de defesa do corpo (glóbulos brancos) se tornam menos eficazes quando os níveis de açúcar no sangue estão descontrolados.

“As infecções também podem levar a uma piora da glicemia por conta da produção de proteínas inflamatórias que reduzem ainda mais a ação da insulina, levando a um efeito cascata”, explica a endocrinologista Tarissa Petry, do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo.

Por isso, os médicos ouvidos pelo Metrópoles afirmam que ter as vacinas em dia é uma estratégia essencial para que quem tem diabetes se mantenha saudável.

Segundo o pediatra e infectologista Marco Aurélio Safadi, coordenador do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), manter a vacinação regular é fundamental para reduzir a mortalidade em pessoas com diabetes. Leia mais na editoria de Saúde.

Fruta tropical ajuda a controlar a diabetes

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 25% das pessoas acima de 60 anos convivem com a doença, principalmente porque o envelhecimento reduz a sensibilidade à insulina, dificultando o controle dos níveis de glicose no sangue.

Diante desse cenário, a alimentação se torna uma aliada essencial na prevenção e no manejo da diabetes tipo 2. Pesquisas recentes apontam uma fruta tropical popular como potencial coadjuvante no controle glicêmico.

Um estudo publicado na revista Nutrients, realizado pelo Instituto de Tecnologia de Illinois (EUA), revelou que o consumo regular de manga por quatro semanas melhorou a sensibilidade à insulina em adultos.