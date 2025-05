Prefeitura de Cruzeiro do Sul alerta contribuintes sobre tentativa de golpe

A Diretoria de Finanças e Tributos de Cruzeiro do Sul emitiu um importante alerta à população, especialmente aos empresários do município, sobre o aumento de tentativas de golpe por meio de e-mails fraudulentos. A mensagem, que está sendo disseminada com informações falsas, utiliza indevidamente o nome da Prefeitura para aplicar fraudes envolvendo supostas cobranças de alvarás, taxas e até restituições financeiras.

A diretora de Finanças e Tributos do município, Valéria Messias, esclareceu que essas comunicações não partem da administração municipal e pediu atenção redobrada dos contribuintes.

“Venho trazer um alerta importante aos nossos contribuintes cruzeirenses, aos nossos empresários cruzeirenses. Recentemente, temos notado algumas empresas recebendo e-mails com tentativas fraudulentas de golpes, onde esses e-mails estão supostamente dizendo que a Prefeitura está cobrando alvarás, taxas e até oferecendo restituições financeiras. Alerta: esses e-mails não são enviados pelo município”, afirmou.

Valéria ainda orienta que, ao receber qualquer mensagem suspeita, o contribuinte não deve clicar em links nem fornecer informações. Em caso de dúvida, é fundamental buscar os canais oficiais da Prefeitura.

“Procure a Diretoria de Finanças, a Fiscalização de Tributos, o CAC (Central de Atendimento ao Cidadão Cruzeirense), nossas atendentes na OCA ou qualquer outro canal oficial. Estamos prontos para esclarecer qualquer dúvida”, reforçou.

A diretora também destacou que os nomes e cargos usados nas assinaturas desses e-mails falsos não pertencem ao quadro de servidores do município. O objetivo do alerta é evitar que mais empresas sejam vítimas desse tipo de crime cibernético.

Por fim, Valéria Messias pediu que a informação seja compartilhada entre os empresários e reforçou o compromisso da gestão municipal com a transparência e a segurança dos dados dos contribuintes.

“Transmita esse alerta a todas as empresas cruzeirenses para evitar esse golpe.”, concluiu.