Prefeitura prestigia posse da nova diretoria da Associação dos Delegados e Policiais Civis do Acre

A Prefeitura de Rio Branco esteve presente na Solenidade de Posse da nova diretoria da Associação dos Delegados e Policiais Civis do Acre (Adepol-AC), realizada nesta sexta-feira (30), em uma cerimônia marcada pelo otimismo e pelo prestígio de autoridades de diversas instituições do Estado e do Município.

O delegado Emylson Farias assumiu a presidência da Adepol com a missão de fortalecer o diálogo e a articulação entre os profissionais da segurança pública. Sob sua liderança, a expectativa é de que a associação continue promovendo avanços e defendendo os interesses dos delegados e policiais civis da região.

Em seu discurso, Farias ressaltou a importância e o peso do momento. Segundo ele, a aclamação carrega a expectativa da categoria por reconhecimento e valorização profissional.

“Quando há um processo de aclamação, sinto o peso da expectativa de uma classe que busca, e que merece, ser reconhecida e valorizada. É um momento de coragem e comprometimento, tanto com a categoria quanto com a sociedade”, destacou o novo presidente da Adepol.

Durante o evento, o prefeito em exercício Alysson Bestene parabenizou o delegado Emylson Farias pela posse e destacou a capacidade de diálogo e articulação como qualidades essenciais para a condução da associação.

“Parabenizo a nova diretoria da Adepol, especialmente o delegado Emylson Farias. Seu poder de diálogo e articulação será fundamental para conduzir bem essa importante associação dos delegados e policiais civis do nosso estado”, ressaltou Bestene.

O secretário da Casa Civil, Valtin José da Silva, destacou a importância da composição consensual da nova diretoria e reafirmou o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em manter o diálogo com a associação, independentemente da troca de gestão.

“A Prefeitura tem a porta aberta, sempre teve e continuará tendo. É uma grande alegria e um valor imenso contar com uma parceria respeitosa e de gratidão com a Associação dos Delegados da Polícia Civil do Acre”, enfatizou o secretário.

