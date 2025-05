Prefeitura firma parceria com setor moveleiro para construir casas do programa “1001 Dignidades”

A Prefeitura de Rio Branco firmou uma parceria com empresários e representantes do setor moveleiro da capital para integrar profissionais locais à construção das casas populares do projeto habitacional “1001 Dignidades”. O acordo, discutido em reunião nesta semana, tem como foco inicial a produção de portas para as moradias.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, a madeira utilizada na fabricação será fornecida pela própria Prefeitura, com parte do material sendo adquirida e outra parte doada pelo Ibama. “Foi uma reunião muito produtiva e esclarecedora. A ideia é fornecer a madeira para que os moveleiros entrem com a mão de obra”, afirmou.

A iniciativa retoma um modelo de colaboração adotado em anos anteriores, quando marceneiros locais participaram da produção de camas e guarda-roupas para projetos sociais promovidos pela gestão municipal.

Um dos principais entraves enfrentados pelo setor moveleiro em Rio Branco é o alto custo da madeira, que pode chegar a R$ 5 mil no mercado local. Para o prefeito, a disponibilidade do insumo por parte da administração municipal torna a parceria mais viável e econômica.

O presidente do Sindicato dos Moveleiros de Rio Branco, Augusto Nepomuceno, celebrou o avanço das negociações. “Graças a Deus, a parceria com a gestão municipal está se concretizando. Estamos prontos para trabalhar e queremos ir além das portas”, afirmou.

Para o empresário Josimar Sabino da Costa, a iniciativa chega em um momento estratégico para o setor, que enfrenta dificuldades. “Nosso setor é muito precário. Precisávamos de uma parceria como essa para reaquecer o mercado. Tenho certeza de que vai alavancar a produção e gerar mais oportunidades para os profissionais locais”, destacou.