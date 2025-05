Prefeitura no Acre abre vagas para bolsistas na Educação infantil; saiba mais

A Prefeitura de Acrelândia (AC) abriu inscrições para três vagas imediatas de bolsistas Agente Educador, além de cadastro reserva, dentro do Programa Caminhos da Educação do Campo: Primeira Infância. Os selecionados atuarão com crianças da Educação Infantil em áreas rurais de difícil acesso, com atendimento domiciliar em regime semipresencial. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado em 30 de maio de 2025.

Os candidatos devem ter ensino médio completo, mais de 18 anos, boa comunicação, e disponibilidade exclusiva para o projeto. É desejável que sejam responsáveis, criativos, tenham afinidade com crianças e sejam das comunidades atendidas. A carga horária é de 40 horas semanais, com bolsa de R$ 1.600,00.

As inscrições serão presenciais nos dias 2 e 3 de junho de 2025, na Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 11h e das 13h às 17h. É necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, currículo com comprovações e formulário preenchido. A seleção será por análise curricular, e a inscrição é gratuita.