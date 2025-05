Prefeitura republica lista de aprovados em concursos e convoca para posse; confira os nomes

A Prefeitura de Rio Branco republicou e oficializou, por meio de decretos publicados no Diário Oficial desta quarta-feira (28), a lista aprovados e a convocação para posse dos candidatos aprovados nos concursos públicos realizados nos anos de 2019 e 2024. Os nomeados devem comparecer no próximo dia 12 de maio (segunda-feira), às 9h, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC), localizado na BR-364, Km 4, no Distrito Industrial, para assinarem o termo de posse.

A convocação contempla os candidatos aprovados no concurso nº 01/2019/PMRB, homologado em janeiro de 2020, e no concurso nº 001/2024/PMRB, homologado em maio de 2024. Ambos os processos seletivos seguiram os trâmites legais exigidos, incluindo entrega de documentação, realização de exames admissionais e parecer favorável da Procuradoria-Geral do Município.

De acordo com os decretos nº 1.745 (referente ao concurso de 2019) e o que atualiza o processo de 2024, a entrada em exercício ocorrerá no mesmo dia da assinatura do termo de posse, conforme determina a Lei Municipal nº 1.794/2009. As nomeações também estão de acordo com os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo informou a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA).

Os candidatos assumirão cargos efetivos nas mais diversas áreas da administração pública municipal.

CONFIRA LISTA NA ÍNTEGRA