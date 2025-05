Premier League dispara na Europa com recordes de público e receita bilionária

A Premier League se encerrou neste fim de semana. Líder na média de público e com quase o dobro de faturamento de Bundesliga e La Liga, o campeonato inglês reafirmou em números a soberania na Europa. No campo, a Premier League terá seis representantes na próxima UEFA Champions League: Tottenham, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle.

Segundo o relatório do cenário financeiro da UEFA, “The European Club Finance and Investment Landscape”, os clubes da Premier League somados geraram uma renda de € 7,1 bilhões em 2024, quase o dobro que clubes espanhóis e alemães renderam no mesmo período, cerca de € 3,6 bilhões cada.

“A Premier League é o campeonato nacional do mundo. A disparidade financeira em relação às demais ligas permite que os clubes ofereçam as melhores condições de trabalho aos atletas — desde gramados impecáveis até centros de treinamento de última geração. É o cenário ideal para quem quer competir e evoluir no mais alto nível”, afirma Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, agência que gerencia a carreira do zagueiro Vitor Reis, do Manchester City.

As equipes ingleses também lideraram o valor pago em transferências, mais € 2,8 bilhões, os italianos são os que mais se aproximaram, entretanto, gastaram menos da metade, aproximadamente € 1,2 bilhões.

“Existe uma tendência natural de aglomeração dos melhores em uma única competição, dando a ela o status de algo superior, de patamar distinto. O que se passa com a Premier League é, ainda que em um estágio incipiente, o que se passou no basquete com a NBA e com Fórmula 1 no automobilismo. Hoje, jovens brasileiros, que já ignoram faz mais de uma década a possibilidade de serem ídolos nos clubes do Brasil, começam a ignorar grandes clubes europeus fora da Premier League, mencionando com pouca idade, que seu sonho é jogar na liga inglesa”, declara Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil.

Recorde de público

Nessa temporada, o campeonato estabeleceu o recorde de público e liderou a média de torcedores no estádio em toda Europa. Ao todo, os clubes ingleses levaram em média de 40.437 espectadores por jogo.

Para Bruno Brum, CMO da agência End to End, hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, o equilíbrio financeiro é um dos responsáveis pela presença massiva de torcedores nas arquibancadas.

“Os clubes da Premier League, inclusive os de menor apelo, conseguem atrair grandes públicos aos estádios graças a uma combinação estratégica de gestão de marca, experiência do torcedor e distribuição equitativa de receitas. O equilíbrio financeiro da liga atrai estrelas para todos os times da liga. Esse cenário torna cada rodada imprevisível e atrativa, o que reforça a presença constante do público nos estádios”, explica Brum. “A liga consolidou uma cultura em que o futebol é consumido como entretenimento de alto nível, com estádios modernos, seguros e voltados para proporcionar conforto em todos os setores”, completa o especialista.

A qualidade e segurança dos estádios era um dos problemas da liga inglesa pré-Premier League. Com o hooliganismo em alta, o campeonato inglês apresentava esvaziamento dos estádios e chegou a ter clubes banidos da Taça dos Clubes Campeões Europeus, atual UEFA Champions League.

“Os resultados que a Premier League colhe hoje são frutos de um trabalho que já dura décadas. Os ingleses encontraram uma forma que alia atletas renomados, estádios impecáveis e equipes competitivas. É a liga mais globalizada do mundo, com receitas bilionárias e, no final de tudo, quem se beneficia são os torcedores”, reforça Henrique Borges, VP executivo da Somos Young, empresa especializada no atendimento a sócios-torcedores.

