presidente-da-fifa-confirma-que-cristiano-ronaldo-pode-jogar-o-mundial

Gianni Infantino, presidente da Fifa, confirmou a negociação de clubes com com Cristiano Ronaldo para a Copa do Mundo de Clubes. A competição terá uma janela de transferências extra para os 32 times que vão disputar a mundial. Ela começará no dia 1º de junho (antes, era dia 2) e vai até o dia 10.

“Ronaldo pode jogar por um dos times da Copa do Mundo de Clubes. Há discussões com alguns clubes interessados. Se algum clube estiver interessado em contratar CR7, quem sabe. Ainda faltam algumas semanas, vai ser divertido”, disse o presidente da Fifa em live com o influenciador iShowSpeed.

