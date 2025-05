Presidente da Fifa diz que Cristiano Ronaldo pode disputar a Copa do Mundo de Clubes: “Há discussões”

Cristiano Ronaldo pode disputar a Copa do Mundo de Clubes, que será realizada entre junho e julho, nos Estados Unidos. Isso é o que garante Gianni Infantino, presidente da Fifa. No último dia 18, o jornal espanhol “Marca” disse que um grande do Brasil fez proposta pelo craque. Em live realizada pelo influenciador Speedy, Infantino foi enfático ao dizer que “há discussões” em torno dessa possibilidade.

Entusiasta da Copa do Mundo da Fifa, o dirigente suíço até brincou ao fazer propaganda estimulando clubes a fazerem proposta por CR7.

– E Ronaldo pode jogar por um dos times na Copa do Mundo de Clubes. Sim, Cristiano Ronaldo pode jogar a Copa do Mundo de Clubes. Há discussões com alguns clubes. Então, se algum clube estiver assistindo (à live) e tiver interesse em contratar Cristiano Ronaldo… Quem sabe? Ainda faltam algumas semanas, vai ser divertido.

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até 30 de junho de 2025.

A imprensa árabe noticia desde o início da temporada que o clube tem uma proposta de aproximadamente 200 milhões de euros anuais (R$ 1,28 bilhão) para que Cristiano Ronaldo. A oferta, aliás, incluiria um pequeno percentual das ações do clube.