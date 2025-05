Presidente da França leva tapa no rosto durante suposto desentendimento com a primeira-dama

Um vídeo envolvendo o presidente francês Emmanuel Macron está circulando nas redes sociais e deu o que falar nesta segunda-feira (26/5). Nas imagens, a primeira-dama Brigitte Macron aparece empurrando o rosto do marido durante um suposto desentendimento no desembarque deles no Vietnã.

Depois da enorme repercussão, o gabinete do político tentou minimizar o climão que a situação acabou gerando. A cena começou quando a porta da aeronave se abriu, a discussão estava acontecendo e a mulher empurrou o rosto do amado com as duas mãos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Emanuel Macron Reprodução / X Emmanuel Macron Reprodução / X Emmanuel Macron Reprodução / YouTube Emmanuel Macron em Copacabana Reprodução / CNN e X Reprodução Rainha Camilla e Brigitte Macron (X) Voltar

Próximo

Surpreso ao perceber que já estava exposto, Macron vira rapidamente e acena para a imprensa que estava aguardando. O presidente estende o braço para Brigitte, mas ela não aceita, após o casal descer as escadas do avião. O vídeo rendeu uma quantidade enorme de comentários nas redes sociais.

Em um primeiro momento, o gabinete do presidente da França negou que o registro fosse verdadeiro, mas pouco depois confirmou. Um assessor do político afirmou que a cena foi uma “inofensiva briga” de casal. Outra fonte ainda tentou diminuir ainda mais o impacto do que estava acontecendo. “Foi um momento em que o presidente e sua esposa estavam relaxando antes do início da viagem, estavam brincando”, declarou.