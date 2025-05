presidente-do-corinthians-convoca-coletiva-e-exclui-parte-da-imprensa

O clima nos bastidores do Corinthians esquentou de vez após o presidente Augusto Melo convocar uma entrevista coletiva na Neo Química Arena, nesta sexta-feira (23/5). A chamada foi feita na “calada da noite”, com prazo curtíssimo para credenciamento da imprensa e sem qualquer alinhamento com o departamento de comunicação do clube, que foi surpreendido.

Segundo apuração do portal LeoDias, a comunicação do Corinthians só foi informada da coletiva poucas horas antes da sua realização, sem tempo hábil para organizar a cobertura de forma institucional. A atitude do presidente escancarou a falta de sintonia entre ele e setores fundamentais da sua própria gestão.

Mesmo com pedido enviado dentro dos critérios jornalísticos, o portal LeoDias teve sua credencial negada pela assessoria pessoal de Augusto Melo, que assumiu o controle da lista de veículos. Os argumentos usados para negar a presença da equipe de reportagem foram a hiperlotação da sala de imprensa do estádio e o prazo estipulado até 8h da manhã.

Vale lembrar que o presidente do Corinthians, Augusto Melo foi indiciado na noite da última quinta-feira (22/5), por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Além disso, uma votação sobre o impeachment de Augusto Melo já tem data marcada. A reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians (CORI), acontecerá na próxima segunda-feira (26/5).

