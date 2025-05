Durante o evento, o presidente criticou o preço do botijão de gás e voltou a afirmar que o governo federal prepara uma medida para baratear o preço do produto para beneficiários do CadÚnico.

Na opinião de Lula, “alguém está ganhando muito dinheiro” porque o botijão é vendido pela Petrobras a R$ 37 e chega ao consumidor a R$ 130, R$ 140.

“Nós vamos fazer com que o gás chegue barato. As pessoas que vão estar no CadÚnico não vão precisar nem pagar. Vão ser aproximadamente 22 milhões de famílias que serão beneficiadas, porque as pessoas precisam. Tudo isso vai ser anunciado este mês”, finalizou o presidente.