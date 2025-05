Preso no Acre após anos se passando por empresário, membro do ‘novo cangaço’ será transferido em sigilo

A Justiça do Acre autorizou a transferência de Erasmo Sérgio Alves, apontado como membro do “novo cangaço”, para um presídio no Espírito Santo. Ele foi preso há mais de um mês em Rio Branco, onde vivia há sete anos se passando por empresário com documentos falsos.

A prisão ocorreu durante uma operação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), em colaboração com a polícia capixaba.

O criminoso tinha dois mandados de prisão em aberto e foi autuado em flagrante por uso de identidade falsa. A data da transferência será mantida em sigilo por segurança.