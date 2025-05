Preso por ligação com o CV, Poze do Rodo é réu em outro caso criminal

A prisão de MC Poze do Rodo na última quinta-feira (29/5) pegou todos de surpresa. O cantor é acusado de apologia ao crime e de envolvimento com o Comando Vermelho, o CV. A coluna Fábia Oliveira descobriu que, em paralelo, o artista já tinha seu nome envolvido em outra acusação criminal.

Em 2024, Ana Beatriz Souza do Amaral apresentou uma queixa-crime contra Poze. No documento ao qual a coluna teve acesso, a vendedora disse ter sido chamada de “bolo fofo” pelo MC em uma publicação no X, antigo Twitter. O comentário seria uma resposta do cantor a outra postagem feita por ela.

Segundo Ana, o episódio fez surgir uma onda de ofensas a seu peso e sua aparência em geral nas redes sociais. Ela afirmou que a fama de Poze do Rodo e sua base de fãs apenas potencializaram o ocorrido. Ana Beatriz chegou a afirmar que as ofensas desencadeadas pelo comentário do funkeiro a fizeram ter receio de voltar ao seu ambiente profissional e ser motivo de chacota.

MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo

MC Poze ostentando nas redes sociais

Em 2024, MC Poze teve bens apreendidos durante uma operação da PCERJ

MC Poze do Rodo

Spotify não soube explicar “sumiço” de músicas de Poze do Rodo

Poze do Rodo

Poze já afirmou em entrevista que já foi traficante

A vendedora registrou um boletim de ocorrência e, posteriormente, apresentou a queixa pelo crime de injúria.

Queixa recebida pela Justiça

Em dezembro de 2024, a queixa foi oficialmente recebida pela juíza, oportunidade em que MC Poze do Rodo se tornou, oficialmente, réu em uma ação criminal. O cantor, no entanto, não foi encontrado pela Justiça. A Receita Federal chegou a ser oficiada este mês para fornecer um endereço, mas até nele o funkeiro não foi encontrado.

A coluna descobriu que a mesmíssima história é objeto de outra ação, essa, por sua vez, na área cível. Ana Beatriz pede de Poze do Rodo cerca de R$ 56,5 mil por danos morais. O caso, assim como o criminal, esbarra na dificuldade em citar o artista.

Preso na quinta-feira (29/5), Poze foi levado para a Penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3. O endereço certo e sabido nacionalmente pode, agora, ser usado por Ana Beatriz para impulsionar as duas ações judiciais contra o cantor.