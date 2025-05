Pressão no SBT faz equipe de Luiz Bacci buscar vaga na Record

Quase seis meses após deixar a Record, Luiz Bacci está de volta ao SBT. O jornalista estreia no próximo dia 26 de maio com o programa Alô Você, que será exibido no horário do almoço. Mas, antes mesmo de começar, os bastidores da nova atração já estão pegando fogo.

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que cinco integrantes da equipe de Bacci no SBT pediram emprego no jornalismo da Record nas últimas 24 horas. O motivo? Todos desesperados com a pressão do apresentador e do SBT.

Segundo fontes ouvidas pela coluna, a cobrança por reportagens exclusivas e conteúdos impactantes é intensa, mas com um agravante: tudo precisa parecer leve, já que a direção da emissora, sob o comando de Daniela Beyruti, proibiu veementemente qualquer traço de sensacionalismo ou abordagem policial explícita.

Luiz Bacci

Luiz Bacci é jornalista e apresentador

O apresentador Luiz Bacci

Agora, vai abrir restaurante em São Paulo

Bacci pedia indenização de R$ 44 mil por danos morais

A exigência de pautas “do bem”, educativas e propositivas virou regra na casa. Na segunda-feira (19/5), durante uma reunião de emergência, os editores-chefes foram oficialmente comunicados de que tragédias e crimes não terão mais espaço nos telejornais da casa.

Essa nova diretriz contrasta diretamente com o estilo de Bacci, que sempre brilhou justamente ao explorar o noticiário policial com intensidade. Nos corredores do SBT, já circula a sensação de que o casamento pode ser turbulento. Há quem diga que a estrutura da atração é pequena para o tamanho da ambição do apresentador e da emissora, e que o clima, desde já, é de tensão.

Luiz Bacci escoltado por seguranças

Outro detalhe que tem causado estranheza é a movimentação de Bacci pelos corredores do SBT. Isso porque o jornalista tem circulado escoltado por seguranças, que ele chama de “assistentes”. A exigência de um camarim bom e fixo também não passou despercebida e virou assunto nos bastidores, de acordo com fontes da coluna.

Vale lembrar que, em recente entrevista ao portal TV Pop, Luiz Bacci afirmou que só aceitou voltar à rotina diária por ter conquistado algumas flexibilizações na nova fase, como folgas durante a semana e uma escala de trabalho mais leve.

Bom, por enquanto, a estreia ainda nem aconteceu, mas a temperatura nos bastidores já está no vermelho.