Preta Gil comemora aniversário de sobrinho, filho de Bela Gil, nos EUA

A cantora Preta Gil, de 50 anos, está nos Estados Unidos para o tratamento do câncer de intestino, e se reuniu com seus familiares para comemorar o aniversário de 9 anos do sobrinho. Nino, é filho de sua irmã Bela Gil e do empresário João Paulo Demasi. A comemoração ocorreu nesta segunda-feira (26/5).

Na celebração intimista, apenas com a família, o caçula de Bela Gil, escolheu a tia para dar o primeiro pedaço de bolo: “E o primeiro pedaço vai pra elaaaaaaaaa, a maior, Preta Gil”, escreveu a apresentadora com uma foto do pequeno abraçando a tia.

Em outro registro, a chef de cozinha compartilhou o filho com a cara lambuzada de bolo e declarou: “E os clássicos precisam ser respeitados (é cara no bolo e sorriso no rosto). Ps: se atentem para bolos que não são feitos em casa, pois podem ter palitos dentro”.

A cantora embarcou para os EUA no dia 12 de maio, para uma nova etapa do tratamento contra o câncer, que descobriu em 2023. Durante uma participação no “Domingão do Huck”, antes de viajar, a artista explicou: “No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”.