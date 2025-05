Preta Gil curte festa do sobrinho em meio ao tratamento contra câncer

Em meio ao tratamento contra o câncer, Preta Gil aproveitou a tarde da última segunda-feira (26/5) ao lado da família. A cantora esteve presente no aniversário de Nino, caçula de Bela Gil com o empresário João Paulo Demasi. Os registros foram publicados no Instagram.

Bela mostrou partes da comemoração, como o parabéns, que contou com um bolo de aniversário e muita animação por parte de Nino. Na sequência, ela mostrou o carinho do filho com Preta. “E o primeiro pedaço vai para ela. A maior, Preta Gil”, escreveu a chef de cozinha, ao compartilhar um abraço do garoto com a cantora.

Em outra imagem, Nino aparece com o rosto sujo de bolo e sorrindo bastante. “E os clássicos precisam ser respeitados (é cara no bolo e sorriso no bolo). PS: se atentem para os bolos que não são feitos em casa pois podem ter palitos dentro”, escreveu ela.

Preta Gil ganhou o primeiro pedaço do bolo do aniversário de Nino, filho de Bela Gil

A chef de cozinha ainda publicou uma imagem com o herdeiro sujo de bolo e comentou sobre tradição

Cantora Preta Gil está nos EUA para cuidar do câncer

O tratamento de Preta Gil nos EUA tem cifras milionárias

“Renascimento”, diz Preta Gil ao celebrar Páscoa após alta

Flora Gil chora ao falar sobre saúde de Preta Gil

Flora Gil se emocionou ao falar sobre a enteada Preta Gil, que enfrenta um câncer no intestino. A empresária e esposa de Gilberto Gil fez uma revelação sobre a turnê do cantor, afirmando que a família desistiu de realizar shows internacionais para ficar ao lado da cantora.

Hoje, no entanto, Preta Gil passa por tratamento nos Estados Unidos e a família segue no Brasil. A emoção foi tamanha que Flora chorou e quase não conseguiu terminar de contar o caso.

“A gente estaria indo agora para os Estados Unidos, fazer três ou quatro shows por lá, mas vocês todos sabem o que a gente está passando. A gente não queria sair do Brasil para ficar perto da Preta, mas agora ela está nos Estados Unidos e a gente está aqui…”, comentou, em lágrimas, no evento Power Trip Summit.

Agora, Flora Gil e Gilberto Gil buscam a melhor forma de estar perto de Preta Gil, nos Estados Unidos, sem deixar a turnê Tempo Rei no Brasil de lado.