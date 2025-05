Preta Gil recebe visita da família nos EUA durante tratamento contra o câncer

Nesta sexta-feira (23/5) Preta Gil recebeu a família nos Estados Unidos (EUA). A cantora está em Nova Iorque para realizar um tratamento experimental contra um câncer colorretal.

Através de uma publicação em seu Instagram, Bela Gil, irmã da artista, compartilhou um álbum de fotos da família. Preta Gil aparece ao lado da irmã e da sobrinha nas fotos publicadas.

Reprodução/Instagram Preta Gil e a sobrinha, Flor Gil Reprodução Instagram Reprodução/Instagram Preta Gil atualiza sobre tratamento Reprodução

“A gente ama tanto ela, imenso, gigante!”, escreveu Bela.

O tratamento da artista nos EUA começou no início do mês, dia 12. A nova fase da luta contra o câncer, que foi diagnosticado em 2023, é experimental.

De acordo com Preta Gil, a decisão de iniciar o tratamento no exterior veio após a equipe médica avaliar e garantir que não há mais possibilidades de tratamento no Brasil.