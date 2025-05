Previsão sobre separação de Virginia e Zé Felipe vem à tona: ‘Alguém do passado’

O que era apenas especulação nas redes sociais se confirmou: Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento nesta terça-feira (27). A influenciadora comunicou a decisão em uma publicação conjunta com o ex-marido no Instagram, destacando que, acima de tudo, o respeito mútuo e o bem-estar dos filhos continuam como prioridades.

Fãs do até então casal, que acompanham de perto a rotina, os bastidores familiares e os negócios milionários dos dois, foram surpreendidos pela notícia. Mas o burburinho online não parou por aí. Em meio ao choque coletivo, um vídeo da vidente Chaline Grazik, compartilhado semanas antes, voltou a circular na web.

O que Chaline havia previsto?

A médium, conhecida por suas previsões sobre famosos, teria antecipado o rompimento dos pais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor de 2, e José Leonardo, de 6 meses. “Terá um corte nesse relacionamento. É como se alguém do passado buscasse muito e houvesse uma separação. Acontece a separação, tem a volta, mas mais à frente isso não acontece. Não é agora, mas vejo que essa jovem terá mais problemas até em sua carreira”, afirmou Chaline na ocasião.

Apesar da maneira respeitosa como o término foi divulgado, sinais de desgaste na relação já vinham sendo apontados por internautas atentos aos conteúdos de Virginia e Zé Felipe. Agora, com o novo capítulo da história sendo escrito, muitos querem saber: o que vem pela frente?

Anúncio da separação

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”, inicia o texto.

“Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente. Zé Felipe e Virginia”, conclui.