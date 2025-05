Primeira friagem do ano chega com força ao Acre nesta semana; previsão é de chuvas e frio de até 12ºC

O estado do Acre sofrerá uma mudança repentina no tempo a partir da noite desta quarta-feira (28) com a chegada de uma forte onda de frio que provocará a primeira friagem do ano de 2025 no estado. A previsão foi publicada no site “O Tempo Aqui”, do pesquisador Davi Friale.

Segundo estimativa, o frio chegará acompanhado de chuvas intensas, que podem ser acompanhadas de temporal a partir do final da tarde de quarta. Já na noite, os ventos começarão a soprar e as temperaturas cairão bruscamente. Na quinta-feira (29), as temperaturas máximas ficarão abaixo dos 18ºC no leste e sul do Acre.

“O dia seguinte, quinta-feira, o dia será “gelado”, com temperatura máxima abaixo de 18ºC, no leste e no sul do Acre. Na sexta-feira, dia 30, e no sábado, dia 31, as mínimas, ao amanhecer, deverão ficar situadas entre 12 e 14ºC, em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e municípios vizinhos.

O Vale do Juruá também sofrerá com a onda de ar frio, com temperaturas mínimas entre 14ºC e 16ºC na sexta (30) e sábado (31), disse o pesquisador.

Friale alertou, ainda, para uma campanha do agasalho em razão das baixas temperaturas que poderão apresentar risco à população vulnerável.

“Tendo em vista o frio que se aproxima, é importante que seja lançada, imediatamente, a Campanha do Agasalho, pois o frio é dolorido para quem não tem agasalhos suficientes”, ressaltou.