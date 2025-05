Príncipe William revela nova “obsessão” da princesa Charlotte

O príncipe William deixou “escapar” a nova paixão que tem feito a cabeça de sua filha, a princesa Charlotte. A revelação aconteceu durante a entrega do título de Membro da Ordem do Império Britânico (MBE) para a corredora olímpica Keely Hodgkinson, de 23 anos, em uma visita oficial ao Castelo de Windsor na última terça-feira (13/5).

Durante o encontro realizado para homenagear a estrela do atletismo responsável por levar a medalha de ouro na prova de 800 metros rasos das Olimpíadas de Paris para o Reini Unido, o primogênito do rei Charles III fez questão de compartilhar a admiração de sua filha pelo esporte. De acordo com o príncipe, a menina é uma entusiasta da modalidade e tem se mostrado uma verdadeira corredora.

Príncipe William condecorou a corredora olímpica Keely Hodgkinson com o título de Membro da Ordem do Império Britânico (MBE)

“O príncipe me disse que a filha dele está correndo os 400m e as barreiras neste exato momento, e que ela me viu em Paris”, contou Kelly Hodgkinson.

A honraria dada a Kelly Hodgkinson é a terceira mais alta da Ordem do Império Britânico, atrás do Comandante da Mais Excelente Ordem do Império Britânico (CBE) e Oficial da Mais Excelente Ordem do Império Britânico (OBE).

O título é concedido a quem desempenha realizações notáveis ou serviços à comunidade que tenham impacto significativo e de longo alcance.

Embora o príncipe de Gales tenha falado sobre o recente entusiasmo de Charlotte com a corrida, não é a primeira vez que a pequena herdeira revela suas habilidades esportivas.

Em 2022, quando o marido de Kate Middleton visitou o centro de treinamento da seleção inglesa de futebol feminino, em Burton-on-Trent, a irmã de George, de 11 anos, e Louis, de 7, pediu que ele enviasse um recado para a capitã do time, Leah Williamson. “Charlotte queria que eu dissesse que ela é muito boa no gol”, revelou o futuro rei da Inglaterra.

Princesa Charlotte é uma entusiasta dos esportes

Embora Charlotte esteja apostando em um novo hobby, a princesa também já demonstrou interesse em outras modalidades, como tênis, ginástica, rugby e arco e flecha. A pequena também compartilha com sua mãe, Kate Middleton, o amor por uma prática popular na comunidade britânica: o netball.

As regras do jogo consistem em marcar gols dentro de uma área definida, lançando uma bola em um aro preso a um poste de cerca de 3 metros de altura. A modalidade integra duas equipes com sete jogadores em cada uma.

Segundo informações obtidas pelo portal Hello!, a princesa de Gales chegou a comentar com uma das jogadoras mais reconhecidas do esporte, Ama Agbeze, durante uma visita ao Centro Esportivo Nacional da Abadia de Bisham em 2023, que estava ensinando algumas técnicas de arremessos para a filha.

