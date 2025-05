Prisão de MC Poze causa indignação na web e internautas apontam racismo

MC Poze foi preso logo nas primeiras horas desta quinta-feira (29/5) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). O cantor foi levado por um grande número de policiais, descalço e sem camisa até a delegacia; o que para alguns internautas é uma prova do preconceito estrutural enraizado no mecanismo do estado.

Nas redes sociais, são várias as publicações que criticam a forma “humilhante e racista” como MC Poze, suspeito de envolvimento com facção criminosa e apologia ao crime, foi conduzido pelos policiais. Os usuários também fazem comparações com outras situações, em que investigados, brancos, foram tratados de forma muito mais amena pelas forças de segurança.

MC Poze é transferido para penitenciária em camburão com outros presos: "liberdade para o paizão" Foto: Reprodução/ LeoDias MC Poze do Rodo Reprodução Portal LeoDias/ montagem Portal LeoDias/montagem

“As algemas hoje na mão do Poze só mostraram para o Brasil toda a falência da segurança do estado do Rio. Alguém que estudou a vida toda teve a brilhante ideia de prender um MC de forma mais racista pra todo o país ver em rede nacional” revoltou-se MC Maneirinho nas redes.

E o cantor não foi o único: MC Daniel, Oruam, Veigh, MC Cabelinho e muitos outros artistas do movimento musical periférico – como funk, rap e traz – se manifestaram a favor de Poze, que encontra-se detido na penitenciária de Benfica, a espera da audiência de custódia.

“Parece que foi ele quem roubou o INSS. Se tivessem metade da disposição para prender quem realmente faz coisa errada, o Brasil seria um país de primeiro mundo”, disparou o Falcão do Funk.

Além da prisão, a PCRJ também apreendeu uma série de bens do cantor, como celulares, dispositivos eletrônicos, joias e um carro avaliado em mais de R$ 1 milhão.