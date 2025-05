processo-de-jovem-que-tomou-calote-do-“tigrinho”-pode-“dar-em-nada”

O morador do Distrito Federal que chegou a processar um jogo de apostas corre o risco de ver o processo ser extinto por causa da dificuldade da Justiça em encontrar os responsáveis pela empresa do conhecido como “Jogo do Tigrinho”. O brasiliense afirma que acumulou R$ 169 mil na plataforma de jogos, mas foi impedido de sacar o prêmio.

Segundo relato do jovem, a empresa alegou que ele deveria depositar mais uma quantia para subir de categoria e, assim, supostamente ter acesso ao dinheiro. O brasiliense procurou a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e acionou a Justiça em março deste ano.

O problema começou quando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) não conseguiu intimar a empresa. Um endereço chegou a ser protocolado no processo, porém, verificaram que ele não correspondia à sede ou a um representante responsável pela plataforma de apostas.

A Justiça ainda tentou pesquisar o endereço da empresa em arquivos judiciais. Porém, continuou sem êxito. Assim, emitiu um aviso à DPDF e ao jovem oferecendo um prazo de cinco dias para um novo requerimento. Caso não haja novidade, o processo será extinto.

Jovem processou o Tigrinho

O jovem procurou a DPDF em março deste ano.

No pedido à Justiça, a defensoria afirmou que há relação de consumo entre a plataforma e o usuário, o que faz com que a plataforma tenha a responsabilidade objetiva sobre os danos causados a ele.

Ou seja, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a reparação dos danos causados independe da existência de culpa por parte do fornecedor.

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) esclarece que foram realizadas tentativas de citações, infrutíferas. A Justiça busca maiores informações para obter sucesso na localização dos investigados.