Processos contra o INSS no Acre ultrapassam 33 mil, aponta painel do Conselho Nacional de Justiça

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acumula 33.272 processos pendentes no Acre, conforme dados atualizados até 31 de março de 2025 pelo Painel INSS, ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com base na plataforma DataJud.

Somente no primeiro trimestre deste ano, foram abertas 6.712 novas ações contra o INSS no estado. Nesse mesmo período, 6.055 processos foram encerrados, resultando em um saldo líquido de 31.562 demandas ativas, já descontados os processos suspensos e arquivados provisoriamente.

A maioria das novas ações tramita na Justiça Federal, responsável por 6.253 registros, enquanto a Justiça Estadual recebeu 459 processos. Entre as classes processuais mais comuns estão os casos julgados pelo Juizado Especial, que somaram 3.789 novas ações de conhecimento não criminal, além de 2.210 execuções judiciais.

Em relação às decisões, foram julgados 2.824 processos nos três primeiros meses do ano. Desses, a homologação de acordos foi a decisão mais frequente, representando 36,30% (1.025 casos). As sentenças de procedência, que deram ganho de causa aos segurados, totalizaram 841 (29,78%), enquanto as improcedentes, que negaram o pedido, chegaram a 435 (15,40%).