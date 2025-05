Procurado por feminicídio cometido em 2016 no DF é preso na Bahia

Uma ação das polícias civis do Distrito Federal (PCDF) e da Bahia (PCBA) levou à prisão de um foragido por um feminicídio cometido em novembro de 2016, na Estrutural (DF). Gilberto Conceição de Assis, 33 anos, morava na Bahia desde aquele ano e foi detido na semana passada, no município de Senhor do Bonfim (BA).

A vítima do crime, que não teve o nome divulgado, tinha 48 anos à época e foi morta dentro da própria casa. Gilberto era companheiro dela e fugiu após o feminicídio.

O inquérito conduzido pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) permitiu identificar o feminicida e verificar que ele tinha vínculo com o estado da Bahia.

Uma nova apuração levou à identificação de um endereço ligado à família do investigado, no interior da Bahia. Coordenador da operação que culminou na prisão de Gilberto, o delegado Jailson Teixeira, da PCBA, informou que o criminoso confessou o crime “informalmente”, ao ser abordado pela polícia.

Apesar de ter a prisão preventiva decretada em 2018, o feminicida ficou foragido por quase 10 anos. A delegada-chefe da 8ª DP, Bruna Eiras, reiniciou as investigações neste mês, após ser informada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) de que o caso passaria a envolver recompensa.

Quem tiver informações concretas sobre outros foragidos pode contribuir com a Polícia Civil por meio do disque-denúncia — no telefone 197 — ou presencialmente, em qualquer delegacia. Não é necessário se identificar contribuir com as investigações.