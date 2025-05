Produtor musical Dave Shapiro morre em queda de avião nos EUA

O empresário musical Dave Shapiro, conhecido por impulsionar carreiras de bandas como Hanson e Sum 41, faleceu aos 42 anos após um acidente aéreo em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (22/5). A informação foi confirmada pela agência Sound Talent Group, da qual ele era cofundador.

Shapiro era proprietário e piloto da aeronave que caiu, conforme divulgado pela Administração Federal de Aviação (FAA). A tragédia vitimou também dois colaboradores da agência, que emitiu uma nota oficial lamentando profundamente a perda: “Estamos devastados pela partida do nosso cofundador, colegas e amigos”.

Fundada em 2018 por Dave Shapiro, Tim Borror e Matt Andersen, a Sound Talent Group se tornou uma referência no agenciamento de artistas dos gêneros pop-punk, metalcore, post-hardcore e hard rock. No seu casting figuram nomes importantes como Pierce The Veil, Parkway Drive, Vanessa Carlton e os irmãos do grupo Hanson.

Nas redes sociais, diversas homenagens surgiram após a notícia. O Hanson, um dos clientes mais famosos de Shapiro, publicou no Instagram: “Hoje choramos a trágica perda do nosso agente e amigo de longa data, Dave Shapiro. Ele era destemido na vida e incansável no trabalho”.

Apaixonado por aviação, Shapiro obteve sua licença de piloto aos 22 anos e, em 2019, conquistou a certificação máxima da aviação americana. Ele dividia a vida entre San Diego e Homer, no Alasca, ao lado da esposa Julia Pawlik Shapiro, com quem se casou em 2016.