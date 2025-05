Projeto de capacitação em música brasileira encerra atividades com apresentação cultural na Escola de Música do Acre

Após três meses de atividades formativas, o projeto Práticas Musicais – Cursos Integrados de Música Brasileira encerra sua primeira edição com uma apresentação cultural no dia 30 de maio, às 19h, na Escola de Música do Acre, em Rio Branco. O evento marca a culminância do processo pedagógico e contará com a participação dos alunos das turmas de violão, cavaquinho e pandeiro, além dos músicos e professores Adson Barbosa (violão), João Gabriel Brito (pandeiro) e José Luiz dos Santos Macambira (cavaquinho).

Iniciado no dia 17 de março, o projeto ofereceu cursos gratuitos de capacitação em instrumentos tradicionais da música brasileira, com carga horária de 60 horas/aula e certificação. As aulas ocorreram às terças e quintas, reunindo 30 participantes.

Com uma proposta metodológica que integrou teoria, prática instrumental e prática de conjunto, os cursos foram organizados em três módulos: nos dois primeiros, os alunos desenvolveram aspectos técnicos de forma individual, e no terceiro módulo, vivenciaram a prática coletiva com foco em repertórios de samba, choro e outros ritmos brasileiros.

O projeto, idealizado pelo percussionista e pesquisador João Gabriel Brito e pela produtora Carol Di Deus, teve como objetivo principal fomentar o ensino da música brasileira no Acre, ampliar o acesso à formação musical e fortalecer a cadeia produtiva da cultura no estado.

A apresentação de encerramento é aberta ao público e promete ser um momento de celebração da música, do aprendizado e da troca entre alunos e professores.

Serviço:

Encerramento do Projeto Práticas Musicais – Cursos Integrados de Música Brasileira

30 de maio (quinta-feira)

19h

Escola de Música do Acre

Participação: Alunos dos cursos de violão, pandeiro e cavaquinho

Professores: Adson Barbosa, João Gabriel Brito e José Luiz dos Santos Macambira

Entrada gratuita

Realização: João Gabriel Brito (Pandeiro Acre)

Produção: AcreAtiva Produções (Carol Di Deus e Narjara Saab)

Apoio: Usina de Arte, Escola de Música do Acre

Financiamento: PNAB, por meio do Edital 07/2024 – FEM