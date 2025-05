psg-atropela-inter-e-conquista-champions-league-pela-primeira-vez

Após 54 anos, a espera acabou. Neste sábado (31/5), Inter de Milão e Paris Saint-Germain entraram em campo para a decisão da Champions League, na Allianz Arena, em Munique. A equipe francesa goleou e venceu a partida por 5 x 0, conquistando o título pela primeira vez em sua história. Hakimi e Doué duas vezes, Kvaratskhelia e Mayulu marcaram os gols do triunfo do PSG.

Goleada histórica

O PSG iniciou a partida pressionando a Inter de Milão. Com posse de bola e no campo de ataque, o time francês impunha seu estilo de jogo. E não demorou para que a superioridade se tornasse vantagem no placar. Com 11 minutos, Vitinha acionou Doué dentro da área, que tocou para Hakimi, livre, fazer 1 x 0.

A equipe francesa não diminuiu o ritmo e se manteve no campo de ataque marcando a saída de bola. A Inter tentava partir para o ataque, mas encontrava muitas dificuldades e deixava espaços. Em um desses momentos, Kvaratskhelia tocou para Dembelé, o atacante virou para Doué, que chutou forte a ampliou a vantagem, 2 x 0.

Na segunda etapa, a Inter partiu para o ataque buscando diminuir o prejuízo, mas encontrou dificuldades com a defesa parisiense bem colocada. Mas, mesmo assim, quem mais levava perigo era o PSG.

Aos 17 minutos, Doué mais uma vez balançou as redes após passe de Vitinha, para colocar o 3 x 0 no placar. E tinha tempo para mais. Dez minutos depois, em ótimo contra-ataque, Dembelé acionou Kvaratskhelia, que saiu cara a cara e não perdoou, fazendo o quarto da equipe.

A partida caminhava para o final, quando o jovem Mayulu chegou diante de Sommer e fez o quinto, para sacramentar a vitória francesa. O placar de 5 x 0 ainda marcou a maior goleada da história de uma final de Champions League.