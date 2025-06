PSG bate Inter de Milão e é campeão da Champions League pela primeira vez

O Paris Saint-German venceu a Inter de Milão por 5 a 0 na final da Champions League 2024/25. É o primeiro troféu da equipe francesa da competição em sua segunda final. Na anterior perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0 em 2020.

Os dois primeiros gols foram marcados por Hakimi e Doué ainda no primeiro tempo e logo nos primeiros minutos de jogo. O que abriu o placar foi aos 12 minutos e o segundo aos 20 minutos. Depois, Doué aumentou o placar aos 18 minutos da segunda etapa, Kvaratskhelia ampliou ainda mais aos 28 minutos e Mayulu fechou aos 41 minutos

A Inter teve sua quarta derrota em finais da competição quando buscava seu tetracampeonato. A última participação em uma final tinha sido em 2023, quando foi derrotado pelo Manchester City por 1 a 0.

O zagueiro Marquinhos, capitão do PSG, vai levantar a taça do título da Champions League da equipe francesa. Com isso, ele será apenas o segundo brasileiro a levantar o troféu na história da competição.

A primeira vez também não aconteceu há muito tempo. Foi em 2022, quando o lateral-esquerdo Marcelo comemorou a vitória na Liga dos Campeões, apesar de não ter entrado em campo no jogo contra o Liverpool. Como ele era o capitão oficial, foi o responsável por isso.