PSG chega à final da Champions com forte candidato à Bola de Ouro

A final da Champions League entre Paris Saint-Germain x Inter de Milão, disputada às 16h deste sábado (31/5), pode ser decisiva para a corrido pelo prêmio da Bola de Ouro, entregue ao melhor jogador do mundo pela revista France Football. Ousmane Dembélé, do PSG, é um dos fortes candidatos ao troféu individual.

Na temporada 2024/25, ele tem 48 jogos, 33 gols e 12 assistências. O atacante de 25 anos também foi o artilheiro do Campeonato Francês, com 21 tentos.

Confira os números de Ousmane por competição

Champions League: 14 jogos, 8 gols e 4 assistências.

14 jogos, 8 gols e 4 assistências. Campeonato Francês: 29 jogos, 21 gols e 7 assistências.

29 jogos, 21 gols e 7 assistências. Copa da França: 4 jogos, 3 gols e 1 assistência.

4 jogos, 3 gols e 1 assistência. Supercopa Francesa: 1 jogo, 1 gol.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Catherine Ivill – AMA/Getty Images 2 de 3

Jean Catuffe/Getty Images 3 de 3

by Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Títulos na temporada 2024/25

A temporada não acabou, mas PSG e Dembélé já conquistaram três títulos: a Supercopa Francesa, o Campeonato Francês e a Copa da França. O atacante é o principal nome da equipe na temporada e foi crucial nas conquistas do Paris até aqui.

Final da Champions League

Com um elenco modesto, se comparado às grandes estrelas que estiveram no Parque dos Príncipes nos últimos anos, o PSG busca seu primeiro título da história do torneio. O Paris Saint-Germain ficou apenas na 15ª posição na primeira fase, e precisou passar pelos playoffs, onde eliminou o Brest. Nas oitavas, tirou o Liverpool, enquanto nas quartas passou pelo Aston Villa. Na semifinal foi a vez de despachar o Arsenal, por 3 x 1 no agregado.

Já para a Inter de Milão, o troféu significaria a sua quarta Champions. A equipe italiana se sagrou campeã em 1963/64, 1964/65 e 2009/10.