Um dos projetos mais ambiciosos do futebol mundial está a poucos passos de completar seu principal objetivo. Finalista da Champions League, o Paris Saint-Germain chega para a sua primeira disputa de título mundial no Mundial de Clubes da Fifa. O time vê na competição a oportunidade de sacramentar o sucesso após 14 anos de investimentos.

Pela segunda vez em sua história, o PSG chega a uma final do principal torneio de clubes da Europa. Desde a compra da equipe em 2011, por um fundo de investimentos do Catar, a Champions sempre foi o principal objetivo da administração, que quis estabelecer a equipe como uma potência europeia.

Apesar da hegemonia doméstica que estabeleceu, com 11 títulos de Campeonato Francês nos últimos 14 anos, a falta de uma conquista à nível continental ainda assombra a equipe parisiense. O PSG poderá quebrar a escrita no dia 31 de maio, quando enfrenta a Inter de Milão em Munique.

Coletivo forte

Sob o comando de Luis Enrique, o time quebra uma escrita de anos de investimentos em diversas estrelas do futebol mundial, para um coletivo forte que já conquistou mais uma vez o Francês e agora mira para os títulos europeu e mundial.

Com um ataque comandado por Ousmane Dembélé, o PSG já marcou 144 gols em 56 jogos. Na defesa, o lateral Archaf Hakimi surge como um dos protagonistas responsáveis pelo time sofrer apenas 55 gols neste mesmo período.

O Paris Saint-Germain está no grupo B e irá enfrentar o Botafogo. Além disso, a equipe ainda será adversária do Atlético de Madrid e do Seattle Sounders.