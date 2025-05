Psicóloga faz alerta sobre doença de Lucas Lucco: “Constante desafio”

O cantor sertanejo Lucas Lucco emocionou os fãs ao compartilhar nas redes sociais, no início de fevereiro, um relato sincero sobre sua luta contra a depressão. O artista revelou que os sintomas vêm se intensificando com o tempo, apesar de todos os esforços para melhorar sua saúde mental.

“Dias assim são comuns para mim desde pequeno… Respiração difícil, vento gelado no estômago, os olhos se enchem de água… Meus pensamentos aceleram e me pergunto: ‘E se eu não fosse assim? Estou piorando com o tempo, apesar de tanto esforço para me sentir melhor?’”, escreveu o cantor.

Lucas também refletiu sobre como sua condição afeta a vida pessoal e profissional: “Será que eu seria um pai, artista, profissional, filho ou namorado melhor? Eu conseguiria não afastar as pessoas com o meu jeito diferente?”.

Leia o texto completo no TV Foco, parceiro do Metrópoles.