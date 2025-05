PT pede à PGR restrições a Bolsonaro sob acusação de obstrução

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, apresentou nesta quinta-feira (30/5) uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) em que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de tentativa de obstrução à Justiça.

O pedido foi motivado por uma ligação telefônica feita por Bolsonaro ao senador Hamilton Mourão, na véspera do depoimento ao STF no inquérito que investiga os eventos de 8 de janeiro. A ligação foi revelada pelo colunista do Metrópoles Igor Gadelha.

Na petição, Lindbergh afirma que o contato entre Bolsonaro e Mourão teve como objetivo influenciar o teor do depoimento, classificando a conduta como interferência indevida na produção de provas.

“Trata-se de um ex-presidente da República investigado por crimes gravíssimos contra o regime democrático, que se permite – com senso de impunidade – contatar testemunhas para potencialmente induzir versões dos fatos”, escreveu o parlamentar.

O documento pede que a PGR instaure procedimento criminal autônomo ou adite os autos já existentes no STF, com base no mecanismo legal que trata de organizações criminosas. Lindbergh solicita ainda a requisição de registros da ligação e a imposição de medida cautelar para impedir Bolsonaro de manter contato com qualquer testemunha do caso.

“Não se postula, neste momento, a prisão do ex-presidente. Mas sim, a imposição de uma barreira protetiva”, argumenta o líder petista. Ele alega que há risco de repetição da conduta com outros depoentes do processo.