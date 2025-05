Quadro de saúde de Ana Paula Renault é atualizado após cirurgia

A apresentadora Ana Paula Renault usou as redes sociais nesta sexta-feira (16/5) para atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde, após passar por uma cirurgia de emergência em decorrência de um grave quadro de hérnia de disco.

Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB tranquilizou os fãs ao informar que está se recuperando bem após o procedimento: “Passando aqui para falar que eu já fiz a cirurgia. Realmente foi uma cirurgia de emergência, mas correu tudo bem, sem nenhuma intercorrência”, contou.

Relembrou susto

Ana Paula relembrou o susto que passou ao dar entrada no pronto-socorro com dores intensas: “Gente, eu não conseguia movimentar os dedos do pé, então só passam as piores coisas na cabeça da gente, né?”, desabafou. Segundo ela, os sintomas foram causados por uma hérnia de disco em estágio avançado.

A apresentadora aproveitou para deixar um alerta sobre a importância de prestar atenção aos sinais do corpo: “Que isso também sirva de alerta pra você. Está com dor nas costas, com dor irradiada? A gente tem que investigar, porque isso pode evoluir muito mal”, destacou.

Ana Paula também agradeceu à equipe médica que a acompanha desde a internação.

Entenda o caso

Ana Paula Renault foi internada na quinta-feira (15/5) após sentir dores intensas na coluna. Ao chegar ao pronto-socorro, foi diagnosticada com hérnia de disco e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Em seus stories, ela relatou o ocorrido: “Eu nunca fui internada na vida. Terça-feira, uma hérnia de disco deu uma crise, e eu vim correndo para o pronto-socorro”, explicou.

Cirurgia de urgência

A situação se agravou devido ao comprometimento neurológico já instalado. “Eles não me deram alta porque eu já estava tendo comprometimento neurológico. Meu pé esquerdo já estava bobo e ainda está dormente; eu não sinto os dedos. Então, vou fazer uma cirurgia de emergência mesmo. Uma cirurgia na coluna, por causa de uma hérnia gigantesca”, relatou.

Ana Paula chegou a mostrar uma imagem do exame, que indicava a gravidade do problema: “Eles fizeram uma ressonância magnética e ficaram apavorados com o tamanho da hérnia. Por isso estava comprimindo tudo e causando essa dor excruciante.”