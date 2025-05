O dia de chegada de Carlo Ancelotti ao Brasil está cada vez mais próximo e em meio a essa expectativa, torcedores usam o Google para tirar dúvidas, no mínimo inusitadas, sobre o novo técnico da Seleção. Um levantamento da empresta de inteligência esportiva Brasil Apostas apontou as principais dúvidas do torcedor brasileiro, que vão desde “qual chiclete Ancelotti masca?” a “Ancelotti é casado?”.

Mania de mascar chiclete

Ganhando, perdendo ou empatando, um costume que Carlo Ancelotti mantém à beira do campo é o tradicional chiclete que masca. Foram raras às vezes que o italiano não foi flagrado mexendo os maxilares.

O fato virou um “folclore” dentro da torcida do Real Madrid. Um vídeo que viralizou no final de 2024 mostra um torcedor chegando a pedir que o treinador entregasse o chiclete que havia acabado de mastigar. O pedido, por mais inusitado, foi prontamente atendido por Carlo Ancelotti.

A peculiaridade é um dos questionamentos mais feitos pela torcida brasileira desde o anúncio oficial. “Qual chiclete Ancelotti masca?”; “por que Ancelotti mastiga chiclete?”; “por que Ancelotti come chiclete?” e “qual o chiclete que Ancelotti usa?” estão entre os questionamentos mais feitos segundo levantamento feito pela Brasil Apostas.

Segundo o próprio Google, através da inteligência artificial Gemini, a marca preferida do italiano é “Big League Chew Bubble Gum”. Caso não deseje trocar de marca, o italiano deverá trazer um “estoque” da Europa, uma vez que a marca não é vendida no Brasil.

Outras dúvidas

É claro que a goma de mascar preferida de Carlo Ancelotti não é a única dúvida na mente dos brasileiros. Questionamentos mais simples como “Ancelotti é casado?”; “Onde Carlo Ancelotti irá morar?”; ou “Ancelotti é brasileiro?” também se destacam.

Chegada ao Brasil

Após seu último compromisso como técnico do Real Madrid, a chegada de Carlo Ancelotti para assumir oficialmente como técnico da Seleção Brasileira está prevista para esta segunda-feira (26/5).

O italiano é esperado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para anunciar a lista de convocados para os compromissos contra o Equador, em Quito, no próximo dia cinco de junho e contra o Paraguai, em São Paulo, no próximo dia 10 de junho.

